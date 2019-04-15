Чубайс собрался на пенсию

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» заявил, что задумывается о выходе на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно пора уже на пенсию. Чем заниматься — не думал, но отойти от десятичасового графика работы — правильно и пора», — рассказал он в интервью журналистке.

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Ранее глава «Роснано» рассказал о своем отношении к фразе «во всем виноват Чубайс». По его признанию, 90-е годы были очень тяжелыми для десятков миллионов людей, и им нужно было найти виноватого. Самого Чубайса часто обвиняют в проведении нечестной приватизации с помощью ваучеров, а также в экономическом кризисе в России в 90-е годы.

Чубайс, которому уже 63 года, возглавляет «Роснано» с 2008 года. По итогам 2018 года корпорации удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Это самая высокая прибыль за историю «Роснано».

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