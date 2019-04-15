Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании документов о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 15 апреля.

«Я подписал целый пакет решений о создании ТОРов — это семь территорий опережающего социально-экономического развития в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях», — сказал он.

Как уточнил заместитель председателя правительства Виталий Мутко, речь идет об ожидаемом суммарном размере инвестиций порядка 35 миллиардов рублей.

12 апреля Дмитрий Медведев заявил, что на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке в 2019 году будет выделено более трех миллиардов рублей из Резервного фонда правительства России. Он уточнил, что жителям региона будут сделаны единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а также подготовлен региональный материнский капитал при рождении второго.

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) создаются не только для привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, но и для создания комфортных условий проживания населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!