На повышение рождаемости на Дальнем Востоке выделят более трех миллиардов рублей

На поддержу рождаемости на Дальнем Востоке в 2019 году будет выделено более трех миллиардов рублей из Резервного фонда правительства России. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

По его словам, жителям региона будут сделаны единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а также подготовлен региональный материнский капитал при рождении второго. Также федеральные власти помогут сформировать ежемесячную выплату при рождении третьего ребёнка и последующих детей в тех регионах Дальнего Востока, где ранее такой поддержки не предусматривалось.

«Наша главная цель — повышение качества жизни людей, чтобы Дальний Восток стал тем местом, где хочется жить, рожать детей, учиться и работать», — отметил федеральный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что в правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что на реализацию этой идеи потребуются «значительные средства».

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



