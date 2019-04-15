Столичный главк СКР начал принимать сообщения в социальной сети

Главное следственное управление СКР по Москве начало принимать обращения граждан в социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Ленте.ру» рассказал Юлия Иванова, официальный представитель ведомства.

Она уточнила, что это сделано для оперативного реагирования на обращения москвичей.

«Работа в социальной сети нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении вопросов, связанных с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей Главного следственного управления. Россияне могут направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать своё мнение (как положительное, так и отрицательное) о работе сотрудников Главного следственного управления, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию», — заявила официальный представитель столичного Главка СКР.

При этом Юлия Иванова обратила внимание на необходимость оставлять свои контактные данные, в том числе — телефон либо адрес электронной почты.

Официальная группа Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в социальной сети «ВКонтакте» расположена по ссылке https://vk.com/moscow.sledcom.

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