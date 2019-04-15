Бывший завод Порошенко отдадут под ремонт российских кораблей

Судостроительное предприятие «Севастопольский морской завод», которое раньше принадлежало президенту Украины Петру Порошенко, станет базой для ремонта кораблей Черноморского флота России. Об этом сообщил директор завода Владимир Баженов, передает РИА Новости.

Баженов рассказал, что по программе модернизации предприятие должны оснастить новой техникой, позволяющей ремонтировать суда различного класса и назначения. На заводе есть два сухих дока, где можно проводить ремонт кораблей длиной до 165 метров и шириной до 22 метров.

Сейчас на «Севморзаводе» строят два тяжелых плавучих крана — ПК-400 «Севастополь» и ПК-700 «Григорий Просянкин». В течение года предприятие примет на ремонт военные корабли Черноморского флота.

В 2016 году стало известно, что бывший завод Порошенко займется проектированием и строительнством транспортного комплекса, необходимого для возведения Крымского моста. Эта система позволила доставить по морю к местам монтажа в Керченском проливе арочные пролетные конструкции.

«Севморзавод» и еще 12 промышленных предприятий были национализированы властями Севастополя в 2015 году после присоединения Крыма к России. Сейчас завод стал филиалом центра судоремонта «Звездочка».

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