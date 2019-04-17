Телезрители поиздевались над настрадавшейся от большой груди женщиной

Героиня британской телепередачи This Morning Фиона Хорнби (Fiona Hornby) пожаловалась ведущим на большой размер груди, который мешает ей жить, но не получила сочувствия со стороны многих интернет-пользователей. Об этом пишет Sun.

Двадцатипятилетняя женщина носит размер бюстгальтера 48J, из-за чего часто не находит подходящей себе одежды, страдает от болей в спине и не может стоять больше пяти минут. «Мне неудобно и с бельем, и без него. Я борюсь с этим каждый день. У меня из-за этого депрессия, но я не могу ничего с этим сделать», — пожаловалась ведущим утреннего шоу Хорнби.

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Она утверждает, что страдает макромастией — патологическим увеличением молочных желез, и поэтому хочет, чтобы хирурги уменьшили ей грудь бесплатно за счет средств, выделенных Национальной службой здравоохранения Британии (NHS). Женщина пытается добиться этой операции с 2013 года, но пока ее старания не увенчались успехом. «Недавно мне отказали по причине того, что эта операция косметическая, но это не так. Один из терапевтов даже обвинил в сложившейся ситуации "Брексит" (выход Великобритании из Евросоюза — прим. Ленты.ру)», — призналась в эфире Хорнби.

Женщина боится, что ее грудь продолжит расти. Она запустила сбор средств на операцию на краудфандинговой платформе GoFundMe. Однако не все зрители программы считают, что Хорнби поможет операция. «Возможно, ей стоит попробовать сбросить вес?» — написал юзер Adam. «Должно быть, она на морской диете? Ест то, что видит перед собой», — зло пошутил пользователь James Bailey.

Нашлись люди, которые встали на защиту Хорнби. «Отнеситесь к ее ситуации более скептически, ребята. Она, может, и правда на диете, но неправильной. Что если она сохраняет больше веса, чем теряет?» — предположила девушка с ником Eva.

Сама женщина говорит, что придерживается диеты и пытается заниматься спортом, но большой размер груди осложняет выполнение практически любых физических нагрузок.

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