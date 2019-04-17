Турнир по борьбе в России завершился массовой дракой судей и спортсменов

pro_chechnya / Instagram

В Пятигорске во время турнира по джиу-джитсу произошла массовая драка. Видео появилось в Instagram-аккаунте pro_chechnya.

Поведение одного из борцов не понравилось судьям, и они набросились на него. Затем к потасовке присоединились другие участники турнира.

По информации РИА Новости, причиной драки стало спорное судейство. Президент федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин заявил, что в результате конфликта никто не пострадал, и добавил, что организаторы соревнований проводят расследование по данному факту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!