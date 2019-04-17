Чиновники оплатили налог за цветы родившей в первые минуты года россиянке

Российские чиновники сами оплатили налог за цветы и подарки, врученные жительнице Омска Сание Абдуллиной, которая родила одного из первых в 2019 году детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили агентству в администрации города, такое решение было принято в связи с непростым материальным положением семьи. Чиновники также отметили, что прежде подобных случаев не было.

«Представители департамента общественных отношений и социальной политики сегодня привезли ей деньги, которые необходимы для уплаты этого налога», — сказал агентству представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что родившая одного из первых в 2019 году детей россиянка получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог в размере 2343 рублей за подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары. Женщина заявила, что если бы ее заранее уведомили о необходимости выплат, подарки она бы не приняла. «У нас ипотека и кредит за стиралку, муж 21 тысячу получает. У нас три тысячи на жизнь остается, как вы думаете, большая для нас это сумма или нет?» — посетовала она.

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