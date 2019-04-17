Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, сумма выплат составила 2343 рубля. В письме также указывалось, что женщина должна заплатить налог на доход физических лиц.

Как пояснили в министерстве финансов и департаменте общественных отношений и социальной политики, налогом облагаются подарки от организаций на сумму свыше четырех тысяч рублей. Абдуллиной же вручили сертификаты в детский магазин на сумму 20 тысяч рублей, а также букет цветов. В ведомстве подчеркнули, что женщина была предупреждена об обязанности уплаты налога.

Женщина в свою очередь заявила, что если бы ее заранее уведомили о необходимости выплат, то подарки бы она не приняла. «Ладно, сертификатами мы пользовались, хоть и в этом магазине все дорого. Но букет! Я ведь его не продала потом и не просила его. Я не спорю, букет красивый, но я его в больнице и оставила», — посетовала россиянка.

«Мы заплатим, конечно, куда деваться. Ребенок без подгузников останется или у знакомых займем. У нас ипотека и кредит за стиралку, муж 21 тысячу получает. У нас три тысячи на жизнь остается, как вы думаете, большая для нас это сумма или нет?» — рассказала Абдуллина.

В семье Сании и Руслана Абдуллиных родился один из первых новорожденных в 2019-м году: через полчаса после начала нового года. Его назвали Дастаном. Россиянку поздравили сотрудники администрации.

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