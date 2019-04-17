Отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой

В китайском городе Фошань, провинция Гуандун, должник предложил двухлетнюю дочь в качестве залога. Об этом пишет издание Daily Mail.

Посетитель ресторана обнаружил, что не может заплатить за миску лапши 6 юаней (60 рублей). Тогда он отвел ребенка к хозяину заведения и объявил: «Оставляю ее в качестве залога. Завтра вернусь с деньгами и заберу». С этими словами мужчина ушел.

Оставшаяся без отца девочка расплакалась. Сотрудники ресторана отвели ее на кухню и дали молока. Найти мужчину не удалось, поэтому они позвонили в полицию и сообщили о брошенном ребенке.

Через несколько часов посетитель вернулся с деньгами и обнаружил, что дочери нигде нет. Он принялся ругаться с владельцем заведения, который, по его словам, напрасно вызвал полицию.

«Мужчина настаивал на том, что не бросал дочь, а лишь пытался найти деньги, — рассказывает офицер полиции Хуан Чжэньюй. — Он не возвращался так долго, потому что у его электронного самоката села батарея и ему пришлось ждать, когда она зарядится».

В феврале сообщалось, что китайские правоохранительные органы отыскали трехлетнего мальчика, которого родители продали чужой семье для усыновления за 120 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). Вырученные деньги супруги поделили поровну.

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