Порошенко призвал порохоботов переквалифицироваться в украиноботов

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников стать «украиноботами». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Он сказал, что не призывает никого быть «порохоботом», несмотря на то, что это льстит его самолюбию. «Я сейчас призываю каждого стать "украиноботом" — любить Украину», — добавил он, отметив, что в настоящее время существующие для страны риски могут обойтись «в очень высокую цену».

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«Порохобот» — сленговое название пользователя сети, рьяно поддерживающего курс Порошенко, не стесняющегося в выражениях в адрес оппонентов.

16 апреля Порошенко предупредил, что в случае победы на президентских выборах его оппонента Владимира Зеленского к власти могут вернуться люди из команды бывшего главы государства Виктора Януковича. Он напомнил, что именно эти люди ответственны за «преступные приказы» во время событий на Майдане в 2014 году.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур назначен на 21 апреля.

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