Кремль объяснил отсутствие Путина в рейтинге самых влиятельных людей мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие главы государства Владимира Путина в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» в среду, 17 апреля.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется независимо от СМИ», — сказал представитель Кремля.

Журнал Time второй год подряд не включил Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг был опубликован на сайте издания 17 апреля. Лидером 2019 года журнал назвал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

До этого Путин попадал в список шесть раз (в том числе три года подряд в 2015, 2016 и 2017 годах). В 2007-м международная версия издания признавала Путина человеком года.

В ноябре 2018 года Владимир Путин стал вторым по популярности мировым лидером по результатам исследования итальянского Института Милтона Фридмана.

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