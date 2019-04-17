Шойгу сообщил о новой угрозе для России

201-ю военную базу (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) в Таджикистане необходимо укрепить в связи с близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, террористы из Сирии перемещаются либо в Ливию, либо в Афганистан.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-таджикистанских переговоров, которые прошли 17 апреля, назвал российскую военную базу в Таджикистане важной для поддержания мира и стабильности в регионе, пишет ТАСС. По его словам, стороны условились и далее развивать сотрудничество в этой сфере как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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201-я военная база — одна из крупнейших российских военных баз за рубежом. Она была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии. В 2015 году ее усилили ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.

После распада Советского Союза на таджикско-афганской границе осталась группировка войск бывшего Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР. В сентябре 1992 года на ее базе была создана Группа пограничных войск России в Таджикистане. В тот же год в республике развернулась гражданская война. Напряженной оставалась обстановка в соседнем Афганистане, сложившаяся после свержения режима бывшего президента республики Мохаммада Наджибуллы.

13 июля 1993 года в Таджикистане начался бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда группы пограничных войск России: группа таджикских и афганских боевиков попыталась прорваться на территорию республики. Поняв, что российские пограничники их заметили, боевики начали штурм заставы при поддержке огня из пулеметов, гранатометов, минометов и установок реактивных снарядов, заранее размещенных на высотах вокруг заставы. В результате сильного обстрела загорелась казарма и другие постройки, была подбита единственная БМП. Застава была отбита в тот же день. Из 48 человек, находившихся на заставе в начале боя, 25 погибли. Потери боевиков составили предположительно до 70 человек.

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