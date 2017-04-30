Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане начали работы по ремонту и обслуживанию танка ИС-2 («Иосиф Сталин»), установленного на постаменте в центре Душанбе. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

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«Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произведут очистку от следов коррозии и покрасят корпус боевой машины, смажут узлы и механизмы и нанесут опознавательные знаки», — рассказали в ЦВО.

Легендарный танк времен Великой Отечественной войны был установлен на постамент перед стелой героев в столице Таджикистана 30 лет назад. Машина участвовала в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Второго Белорусского фронта. На башенной броне сохранились отметины от снарядов и осколков.

Аббревиатура «ИС» в названии танка означает «Иосиф Сталин» — это официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Как указывает «Интерфакс», индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В период Великой Отечественной наряду с обозначением ИС-2 использовалось название ИС-122 (индекс 122 означал калибр основного вооружения машины). ИС-2 был самым мощным и тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков времен войны.

