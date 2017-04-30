Силовые структуры
 

Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»

Перейти в «Мою Ленту»
Танк ИС-2
Танк ИС-2

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане начали работы по ремонту и обслуживанию танка ИС-2 («Иосиф Сталин»), установленного на постаменте в центре Душанбе. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

«Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произведут очистку от следов коррозии и покрасят корпус боевой машины, смажут узлы и механизмы и нанесут опознавательные знаки», — рассказали в ЦВО.

Легендарный танк времен Великой Отечественной войны был установлен на постамент перед стелой героев в столице Таджикистана 30 лет назад. Машина участвовала в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Второго Белорусского фронта. На башенной броне сохранились отметины от снарядов и осколков.

Аббревиатура «ИС» в названии танка означает «Иосиф Сталин» — это официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Как указывает «Интерфакс», индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В период Великой Отечественной наряду с обозначением ИС-2 использовалось название ИС-122 (индекс 122 означал калибр основного вооружения машины). ИС-2 был самым мощным и тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков времен войны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвич получил условный срок за попытку вывезти из страны на поезде танк Т-34
Иран запустил серийное производство новейшего танка «Карар»
Российские водолазы подняли со дна Баренцева моря американский танк
Последние новости
Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра
Во Внуково задержали мигранта из Средней Азии с порохом и патронами  
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
В акватории Сочи произошло землетрясение
Путин поздравил пожарных и Киркорова
Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:16 28 апреля 2017

Китайский авианосец

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
17:37 27 апреля 2017

Источник сообщил о возможной вине иностранного судна в аварии «Лимана»

18:33 26 апреля 2017

Американский адмирал предложил перебросить ракеты на Гавайи для защиты от КНДР

00:19 Сегодня

Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой

Силовые структуры
 — 
17:33 27 апреля 2017
Российский разведывательный корабль «Лиман»

Тоголезский скотовоз и секреты Родины

Что известно об аварии на входе в Босфор
08:55 Сегодня

Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение

09:43 26 апреля 2017

В Югре возбудили дело после убийства двоих мужчин во время охоты

12:06 29 апреля 2017

СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах российских военных в Чечне

Силовые структуры
 — 
10:42 27 апреля 2017
Денис Сугробов

Бескорыстный мотив

Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
02:14 Сегодня

«Морской котик» рассказал в мемуарах о ликвидации бен Ладена выстрелом в голову

03:52 26 апреля 2017

Эсминец США был вынужден изменить курс при встрече с иранским катером

09:33 29 апреля 2017

Сенатор заявил о приведении ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность

Россия
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
Региональные политики изо всех сил стараются угнаться за самым модным среди опытных федеральных парламентариев — лидером ЛДПР Владимиром ЖириновскимТот еще шмот
От Louis Vuitton до костюма медведя — что кроется в шкафах российских политиков
Молодого мужчину зарезали у сауны в Капотне
В акватории Сочи произошло землетрясение
Пострадавшим от пожаров регионам Сибири выделят 143 миллиона рублей
Путин поздравил пожарных и Киркорова
Несчастье помогло
Почему россияне чувствуют себя счастливыми как никогда
Все материалы
Мир
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Каждое третье убийство
Центральную и Южную Америку захлестнула волна насильственных преступлений
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
КНДР пригрозила уничтожить атомную подлодку ВМС США с ракетами Tomahawk
Трамп пригласил Дутерте в Белый дом
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Все материалы
Бывший СССР
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
В центре Донецка начали репетировать парад ко Дню Победы
Порошенко лишил автора идеи об аренде Крыма украинского гражданства
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
Дима Билан попал в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму
Все материалы
Финансы
Алексей Иванович ПутиловКошелек контрреволюции
Как враг пролетариата попытался спасти Россию от большевиков
Лондону выставят счет перед всеми финансовыми институтами ЕС из-за Brexit
Ушли в народ
Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
Старшим вице-президентом Сбербанка стала бывший советник Шойгу
СМИ указали на двусмыленность надписи на новых британских купюрах
Александр Бирман: Со скидкой на угрозы
Почему ЦБ оправдал ожидания оптимистов
Решение ЦБ ослабило доллар
Все материалы
Бизнес
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы
Ткачев пообещал накормить мир российской органикой
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании
Депутаты предложили превратить Крым в офшор
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Все материалы
Силовые структуры
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Российский разведывательный корабль «Лиман»Тоголезский скотовоз и секреты Родины
Что известно об аварии на входе в Босфор
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой
Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение
СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах российских военных в Чечне
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в монтажно-испытательном корпусе на территории технического комплекса космодрома ВосточныйВсем спасибо, все свободны
Почему космодром Восточный оказался не нужен России
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Waaagh!
Реки крови и бесконечная война: рецензия на Warhammer 40,000: Dawn of War III
Инженер вручную собрал объектив для камеры
Apple запретила Pear Technologies регистрировать логотип с силуэтом груши
Существование машины времени доказали математически
В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека
Все материалы
Спорт
Владимир Кличко и Энтони ДжошуаВ завтрашний день
Как Владимир Кличко проиграл нокаутом молодому Энтони Джошуа
Джошуа объяснил победу над Кличко
Энтони Джошуа и Владимир КличкоМомент настал
Чего легенды ждут от боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа
Джошуа победил Кличко техническим нокаутом
Кличко прокомментировал поражение в чемпионском бою с Джошуа
Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Штутгарте
«Терек» забил «Уралу» пять мячей в матче чемпионата России
Все материалы
Культура
Филипп Киркоров«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Приоткрытый авангард
Почему выдающееся искусство XX века нужно искать в провинции
В Центре Рерихов полиция провела обыск и изъятие картин
Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина
Франшиза «Форсаж» получила «Премию поколения» MTV
Шнуров в новом стишке высмеял президентские выборы во Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
Пацан к успеху шел
Обиженный на весь мир школьник изобрел идеальное оружие против Sony и Microsoft
МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым
Скучающий болельщик предпочел порно матчу «Арсенала» с «Лестер сити»
Веллер рассказал подробности скандала в эфире «Эха Москвы»
Все материалы
Ценности
«У нас работает программа: купи велосипед, посади два дерева»
Российский предприниматель Артем Каган умеет делать электробайки из кедра
Одежды на лучшее
Как Farfetch меняет современную моду
Longines разработал новую технологию для хронометража скачек
Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей
Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы
Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели
Skoda анонсировала новый кроссовер
Все материалы
Путешествия
Россия. Крым. 17 мая 2016. Скалы Атлеша на мысе Тарханкут. Руслан Шамуков/ТАСС Автор: Шамуков Руслан Credit: Руслан Шамуков/ТАССДикий запад Крыма
Зачем на Тарханкут едут дайверы, кинематографисты и романтики
Спа по-австрийски
Почему стоит ехать за лечением и велнесом в Альпы
Бери друзей, езжай на глэмпинг
Лучшие в мире места для гламурного кемпинга
Судебные приставы в майские праздники помогут должникам улететь за рубеж
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе в 100 рублей
Авиакомпания запросила с пассажирки 8,6 тысячи долларов за смену фамилии
В США откроют первый в мире отель в стиле «Звездных войн»
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
Человек в костюме гориллы шесть дней полз до финиша Лондонского марафона
Злоумышленник побрил семь котов в американском городе
CULVER CITY, CA - NOVEMBER 12: Founder, Snapchat Evan Spiegel (L) and model Miranda Kerr attend the Fifth Annual Baby2Baby Gala, Presented By John Paul Mitchell Systems at 3LABS on November 12, 2016 in Culver City, California. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Baby2Baby)Триумф ботана
Самый престижный жених современности — IT-магнат
Сумочка спасла жительницу Нью-Йорка от пули грабителя
Все материалы
Очеловеченный фургон
Длительный тест стильно-пассажирского VW Multivan
ОСАГО надо?
Автомобильные аварии, превращенные в искусство
Самые крутые локомобили
Машины, которые ездят по рельсам
Самые выдающиеся французские машины
10 автомобилей из Франции, ставших культовыми
Появились фотографии кузова седана из проекта «Кортеж»
«Хонда» рассказала о новом CR-V для России
Взлетевшее колесо от «БелАЗа» расплющило «Тойоту»
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы