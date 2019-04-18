Бывший боец UFC пережила кому

Американка Анджела Магана, выступающая в смешанных единоборствах (MMA), впала в кому во время операции. Об этом сообщает MMA Junkie.

Из-за болей в спине Магана прервала тренировочной лагерь. Как выяснилось при обследовании, 35-летней спортсменке потребовалась срочная операция из-за межпозвоночной грыжи. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, и Магана впала в кому.

В ночь на 17 апреля тренер спортсменки опубликовал видео, где отметил, что врачам удалось добиться улучшения состояния пациентки. Боец может двигать руками и пальцами ног и моргает.

У Маганы запланирован поединок с Карой Батарой на турнире Combate 35: Reinas, который состоится 26 апреля. В декабре 2017-го американка покинула Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после серии из трех поражений. Ее последнее выступление состоялось в Японии на турнире Rizin FF 12, где она уступила местной спортсменке Канако Мурате.

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