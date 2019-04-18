ЦБ отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

Банк России поблагодарил МФК «МигКредит» за участие в работе оценочной миссии экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает «Газета.Ru».

Как отмечается, эксперты FATF прибыли в Россию в марте, чтобы оценить соответствие национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. В ходе встречи, которая состоялась 22 марта, представители «МигКредит» познакомили международных специалистов с работой компании в противолегализационном направлении.

По итогам встречи Центробанк отметил «высокий профессионализм и положительный практический опыт работы в области ПОД/ФТ, продемонстрированный специалистами "МигКредит"», а также выразил надежду, что продемонстрированный экспертам опыт позволит получить положительную оценку работы всего российского частного сектора со стороны FATF.

Как отметил гендиректор «МигКредит» Олег Гришин, во время визита представители FATF смогли убедиться, что «МФО ответственно подходят к вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Он также подчеркнул, что участие компании в работе оценочной миссии в очередной раз подтверждает, что в настоящее время микрофинансовый сектор уже является «неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры».

«Уверен, что наше взаимодействие с регулятором и Росфинмониторингом продолжится для выработки общей методологии по упреждению этих рисков», — добавил Гришин.

Ожидается, что итоги работы оценочной миссии подведут в октябре в ходе Пленарной недели FATF, которая пройдет в Париже.

В феврале сообщалось, что «МигКредит» стал первой компанией из сферы микрофинансирования, получившей кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). До этого также стало известно, что портал Banki.ru признал «МигКредит» компанией года в сфере микрокредитования.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году. На данный момент компания является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.

FATF была создана в 1989 году. В настоящее время ее участниками являются 36 стран, в том числе Россия, интересы которой в организации представляет Росфинмониторинг. Каждый из членов FATF обязан применять предусмотренные организацией стандарты.

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