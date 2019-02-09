Названа лучшая микрофинансовая организация года

Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии «Банки.ру» стал «МигКредит». Этого удалось достичь, благодаря качеству услуг и уникальной модели обслуживания.

«Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн- и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80 процентов», — отметила директор департамента аналитики и контента «Банки.ру» Сабина Хасанова.

Награду вручили генеральному директору «МигКредита» Олегу Гришину. «У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, видение. Но в конце концов все решали люди, а не стратегия», — сказал он в ответном слове.

Компания включена в государственный реестр МФО 8 июля 2011 года

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!