Глава иудеев-хасидов Украины нашел способ повлиять на ход президентских выборов

Главный раввин хасидов-иудеев Украины Моше Реувен Асман опубликовал инструкцию по голосованию на президентских выборах 21 апреля для верующих иудеев. Он разместил ее в своем Facebook-аккаунте.

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Раввин рассказал, что Центральная избирательная комиссия не смогла выполнить его просьбу по продлению времени работы избирательных участков в связи с празднованием иудеями Песаха, однако для исповедующих иудаизм остается лазейка в законодательстве, которая позволяет им проголосовать. Религиозный лидер напомнил, что по закону всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность принять участие в выборах.

«Таким образом можно войти на избирательный участок до 20.00 и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть до выхода звезд. После чего исполнить свой гражданский долг», — резюмировал он.

Ранее раввин направил в Центральную избирательную комиссию Украины письмо с просьбой продлить время работы избирательных участков до 22:30, чтобы исповедующие иудаизм украинские граждане смогли реализовать свое избирательное право.

Согласно законодательству, участковые избирательные комиссии в день выборов президента Украины работают с 08:00 до 20:00.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы следующей недели, 27 апреля. Во второй день праздника верующие до захода солнца не могут выполнять никакой работы и никаких обязательств, в том числе личных, включая домашние дела, а значит, не успеют принять участие в голосовании, если оно завершится к 20:00.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов. Имя нового главы государства должны объявить до 1 мая.

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