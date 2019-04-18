Во Франции озаботились судьбой пчел из Нотр-Дама

На крыше собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, жили порядка 18 тысяч пчел, и их судьба до сих пор неизвестна. Об этом в четверг, 18 апреля, рассказал NBC News пасечник Нотр-Дама Николя Жеан.

По его словам, несмотря на то, что большая часть кровли в результате пожара обрушилась, на сделанных с дронов снимках можно увидеть, что участок, где располагались ульи, и они сами уцелели. При этом Жеан по-прежнему не может проверить, удалось ли насекомым выжить, так как пожарные и полицейские не пускают его в здание из-за сохраняющейся опасности обрушения.

Как отметил пасечник, он получает со всего мира письма от людей, которые так же, как и он, обеспокоены судьбой пчел.

Три улья были установлены на крыше собора Парижской Богоматери в 2013 году в рамках специального экологического проекта. В компании Beeopic, которой они принадлежат, уточнили, что полученные аэрофотоснимки позволяют надеяться на лучшее. «Дым, жар, вода... Мы узнаем, по-прежнему ли наши храбрые пчелки с нами, как только получим доступ к месту происшествия, что может занять долгое время», — говорится в сообщении Beeopic в Instagram. Также компания опубликовала фото, на котором видно, что по крайней мере некоторым насекомым удалось уцелеть.

Ранее в апреле сообщалось, что под завалами после пожара в Нотр-Даме удалось найти медную фигуру петуха с реликвиями, которая венчала шпиль собора. Отмечалось, что при падении петух получил сильную вмятину, однако эксперты надеются, что его удастся полностью восстановить.

Пожар в Нотр-Даме де Пари, начавшийся вечером 15 апреля, уничтожил часть кровли собора, часы и шпиль. Огонь удалось потушить только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление здания займет около пяти лет, но другие эксперты высказывают более пессимистичные оценки.

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