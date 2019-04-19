Медведев назвал условие ликвидации свалок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил ключевую роль гражданских активистов в работе по ликвидации свалок. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает ТАСС.

«Колоссальная работа по ликвидации свалок невозможна без участия и контроля общества», — говорится в обращении Медведева участникам форума партийного проекта «Чистая страна» в Челябинске, которое зачитал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Премьер выразил уверенность в том, что «вместе мы сделаем все, чтобы сохранить уникальную природу России, оставим детям чистую страну».

В 2019 году в России началась «мусорная» реформа. В ней к настоящему времени участвуют 70 регионов, оставшиеся должны включиться до конца текущего года, исключение до 2022-го получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.

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