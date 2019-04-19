Собака динго выкрала у родителей годовалого ребенка

На австралийском острове Фрейзер, штат Квинсленд, собака динго выкрала ребенка из дома на колесах. Об этом сообщает информационный портал 9News.

Инцидент произошел в четверг, 18 апреля. Агрессивный пес забрался внутрь трейлера и выкрал спящего годовалого мальчика. Родители проснулись от громкого плача ребенка, раздававшегося с улицы. Отец сразу кинулся на помощь и выхватил сына из пасти динго.

В ночь на пятницу, 19 апреля, пострадавшего доставили в больницу на вертолете. В результате нападения юный пациент получил ранения ноги, туловища и головы. Он находится в стабильном состоянии.

В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец, впоследствии идентифицированный как Кальяни Зете (Kalyani Zete), спал под открытым небом возле семьи пастухов в индийской деревне Йеджон, штат Махараштра. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву.

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