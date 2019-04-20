Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет в целях транспортно-экономического использования. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, передает РИА Новости.

Страны в 2017 году подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

«Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов.

По его словам, данный шаг даст серьезную динамику взаимному товарообороту. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — подчеркнул вице-премьер.

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