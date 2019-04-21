Шутка про Зеленского обогатила юного белоруса

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл денежный приз на шоу «Рассмеши комика. Дети». Видео программы опубликовано на YouTube.

Во время своего выступления белорус исполнил переделанную версию детской песенки «Кузнечик», в которой заменил последнюю строчку. «Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!» — спел Бородавкин.

Члены жюри оценили шутку, и мальчик выиграл 50 тысяч гривен (около 120 тысяч рублей). «Было волнительно, но я справился с задачкой», — поделился он после выступления.

Шоу «Рассмеши комика» выходит на украинском телевидении с 2011 года. С первого сезона и до 2018 года одним из членов жюри был кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что не оставит политической деятельности.

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