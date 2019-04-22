Россияне пристрастились к инновациям

Жители России в три раза увеличили спрос на товары для умного дома в 2018 году. Об этом говорится в отчете AliExpress, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Россияне стали самыми активными покупателями этой категории товаров, опередив жителей Испании и Израиля.

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Больше всего российских покупателей интересовали сенсорные выключатели — они вошли в топ-50 самых продаваемых устройств и возглавили рейтинг в своей категории товаров. Следующими по популярности стали умные светильники и терморегуляторы с дистанционным управлением.

Также россияне значительно увеличили спрос на смарт-розетки, которые можно использовать для интеллектуализации обычной бытовой техники.

Трендом текущего года стала умная сантехника. Спрос на нее за первые месяцы вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, большой интерес россияне проявили к умным крышкам для унитазов. По словам гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, взлет популярности смарт-устройств связан со значительным снижением цен на них и ростом ассортимента в последние годы.

В марте стало известно, что AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым из продавцов станет китайский производитель Chery — он откроет на онлайн-площадке официальный магазин и выставит кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

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