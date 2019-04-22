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Названа полезная доза кофе

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Группа ученых из США и Австралии доказали, что кофе усиливает физическую работоспособность. При этом эффект на среднестатистического человека окажут примерно две чашки напитка. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали 300 научных работ, в которых в общей сложности участвовали 4800 человек. Оказалось, что прием кофеина улучшает результаты спортивных тренировок, в том числе продолжительной езды на велосипеде, на 2-16 процентов. Повышенная чувствительность к кофеину способствует росту показателей на 16 процентов, однако в среднем улучшение будет достигать 2-6 процентов.

Это влияние объясняется действием кофеина на аденозиновые рецепторы. Последние связываются с аденозином, который играет роль химического сигнала, отвечающего за чувство усталости. Кофеин конкурирует с аденозином и оказывает противоположное действие.

В среднем одна чашка кофе содержит 95-165 миллиграммов кофеина. При этом для улучшения показателей необходима доза в 3-6 миллиграммов на килограмм, что соответствует 210-420 миллиграммам кофеина на человека весом 70 килограммов (около двух чашек кофе). Эксперты рекомендуют употреблять напиток за 45-90 минут до тренировок.

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