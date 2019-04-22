Назван способ достичь экономического чуда

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) назвали необходимые условия для экономического роста развивающихся стран, к которым относится и Россия. По их словам, для этого нужна активная промышленная политика, а такого «стандартного» набора, как улучшение бизнес-климата, государственных институтов, инфраструктуры и поддержания макроэкономической стабильности недостаточно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование МВФ «Возвращение политики, которую нельзя называть: принципы индустриализации».

Материалы по теме Народно-денежная масса Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия

По подсчетам экономистов, в период с 1960 по 2014 год только 16 из 182 экономик мира перешли из категории с низким или средним уровнем доходов в категорию с высоким — это азиатские страны, государства, присоединившиеся к ЕС, или те, которые открыли большие запасы нефти. Остальные страны попали в «ловушку среднего дохода», когда производительность труда замедляется. Это происходит из-за исчезновения дешевой рабочей силы и адаптации зарубежных технологий. В таких условиях поддержать высокую производительность труда можно за счет постоянного появления новых продуктов и технологий. Именно поэтому важным критерием оценки состояния экономики государства является сложность ее экспорта.

Чтобы успешно поддерживать производительность труда на высоком уровне, необходима поддержка со стороны национальных производителей в сложных отраслях, ориентировка на экспорт, а не на импортозамещение, и жесткая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, считают в МВФ. Также экономисты отмечают важную роль прозрачности доступа компаний к господдержке. Другой вариант действий — привлечение трудовых ресурсов и капитала в технологичные экономики, в которых товары могут торговаться (перемещаться между странами). Речь идет о развитии отдельных секторов экономики с оглядкой и адаптацией к реакции бизнеса. Также экономическому росту способствует существование и развитие независимого частного сектора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!