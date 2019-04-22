Ребенок помыл десятки машин ради покупки цветов на могилу бабушки

Семилетний мальчик Эштон Мюррей (Ashton Murray) решил самостоятельно заработать денег на траурный букет для погибшей бабушки. Об этом сообщает местная газета Sunderland Echo.

В четверг, 19 апреля, Мюррей при помощи родителей организовал автомойку, чтобы накопить на букет к могиле Бренды Хасбенд (Brenda Husband). Семья установила возле дома картонную коробку, на которой написала: «мойка автомобиля за два фунта стерлингов (166 рублей — прим. «Ленты.ру»)». Также под стрелкой, указывающей направление в сторону дома, было подписано: «мне семь лет».

«Первые 15 минут у нас не было посетителей, и тогда он попросил меня разместить фотографию с объявлением на странице Facebook, — вспоминает отец Тони (Toni Murray). — К посту написали сотни комментариев. Он был на седьмом небе от счастья». Вскоре у мальчика образовалась очередь из клиентов.

В результате ребенку удалось заработать около 100 фунтов стерлингов (8,3 тысячи рублей). Родители уговорили сына не тратить деньги на цветы. По их мнению, Хасбенд была бы счастлива, если бы ее внук купил что-то, о чем давно мечтал.

14 февраля сообщалось, что в Великобритании школьник потратил все карманные деньги на покупку роз на День святого Валентина для каждой девочки из параллельных классов. Для этого ребенок начал мыть автомобили в свободное от учебы время. Мальчик подарил каждой сверстнице в своей школе по одной неувядающей шелковой розе, чтобы ни одна из них в этот праздник «не чувствовала себя обделенной».

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