Пьяные российские школьницы сыграли в «пол — это лава» на капотах машин

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку после публикации видео, на котором пьяные девушки подросткового возраста прыгают на капотах припаркованных машин и ломают встречающиеся на их пути объекты на улице. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

«Устанавливается район, где это произошло, и личность девушек. По результатам проверки будут делаться выводы», — сказали в ведомстве.

Ранее видеозапись появилась в группе «Топор — горячие новости» во «ВКонтакте». На кадрах несколько школьниц гуляли поздно вечером, пинали ногами машины и деревянный забор, швырялись бутылками. Одна из них запрыгнула на машину с криками: «Пол — это лава!»

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