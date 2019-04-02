Российскому пранкеру пригрозили тюрьмой за уничтожение кувалдой своей машины

Житель Нового Уренгоя разбил кувалдой плохо припаркованный на стоянке автомобиль и стал фигурантом дела о хулиганстве. Позднее выяснилось, что машина принадлежит ему, и он нанес ей повреждения для съемки ролика, сообщила пресс-служба управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Видео появилось в сети 1 апреля. На нем водитель не может выехать со стоянки у торгового центра, потому что дорогу ему преградила другая машина. Мужчина достает из багажника кувалду и начинает выбивать стекла, бить по капоту и крыше мешавшего ему автомобиля.

URA.RU / ВКонтакте

«В ходе проверки личность злоумышленника установлена. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Также установлено, что видео было постановочное, автомобиль, который разбил мужчина, принадлежал ему», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Мужчине грозит до пяти лет заключения, свою вину он признал.

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