ФБР начало борьбу с вооруженными дружинниками

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило об аресте Ларри Хопкинса — лидера вооруженной группировки «Объединенные конституционные патриоты» (ОКП), которая самовольно задерживала нелегальных мигрантов при пересечении границы с Мексикой в штате Нью-Мексико. Информацию опубликовал генпрокурор штата Гектор Балдерас в Twitter.

69-летний Хопкинс, также известный как Джонни Хортон, был арестован по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, говорится в заявлении ФБР. «Сегодняшний арест ФБР ясно указывает на то, что верховенство закона должно находиться в руках обученных сотрудников правоохранительных органов, а не вооруженных дружинников», — пишет Балдерас.

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Представитель ОКП Джим Бенви заявил, что арест лидера группировки является политическим давлением, пишет The Independent. Участники ОКП за последние два месяца помогли пограничникам задержать более пяти тысяч незаконных мигрантов и никогда не направляли в их сторону оружие, утверждает Бенви.

Ранее ОКП загрузили видео, в котором видно, как вооруженные члены группировки задерживают семьи с детьми в Нью-Мексико перед тем, как передать мигрантов пограничному патрулю, сообщает издание.

Пограничная служба США заявила, что не одобряет подобную самостоятельность граждан в задержании мигрантов. Правозащитные организации страны потребовали проведения расследования.

В марте американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой. Он подчеркнул, что Конгресс обязан изменить миграционное законодательство немедленно, а власти Мексики — пресечь попадание мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

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