В Подмосковье построят новый тепличный комплекс

Тепличный комплекс по производству овощной продукции в закрытом грунте построят в селе Турово Серпуховского городского округа, проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 апреля.

По словам министра, инвестиционный проект также предусматривает создание зоны сортировки и упаковки плодоовощной продукции. Ожидается, что площади 11 гектаров будет выращиваться более восьми тысяч тонн томатов в год. Каркас для комплекса подставляется из Голландии, уточнил Разин.

«Первая очередь теплиц на площади шесть гектаров даст урожай томатов уже в ноябре текущего года. Строительство второго этапа на пять гектаров завершится в ноябре 2020 года», — рассказал он.

По его словам, стоимость проекта составляет порядка трех миллиардов рублей.

В октябре прошлого года Андрей Разин сообщил о выходе Подмосковья на самообеспечение томатами и огурцами. При этом еще четыре года назад большую часть овощей закрытого грунта привозили из Турции и Азербайджана.

