Израильские раввины поддержали девочку-трансгендера

В Израиле 56 раввинов отправили письмо со словами поддержки 15-летней девочке-трангендеру Ошер Бэнд, которая была госпитализирована в результате насильственного нападения и не посещала школу более шести месяцев. Об этом сообщает Haaretz.

Письмо было передано в министерство образования страны. Раввины написали, что были шокированы, узнав, что другие ученики угрожают жизни Ошер. «Нам заповедано уважать каждого человека, и, кроме того, нам заповедано заботиться о "незнакомце, сироте и вдове", то есть о каждом мужчине, женщине, девочке или мальчике, которые живут среди нас и находятся в хрупком социальном состоянии, как транссексуалы», — говорится в письме.

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Религиозные деятели выразили надежду, что эта история послужит примером как для школы, в которой учится девочка, так и для всей системы образования в стране. По их словам, многие трансгендеры подвергаются насилию, но это не всегда отражается в СМИ, однако местные власти должны нести ответственность за происходящее и способствовать переоценке ценностей, чтобы «учащиеся-трансгендеры не чувствовали себя оттесненными».

Ошер была госпитализирована с сотрясением мозга после нападения одноклассников. До этого она не посещала занятия полгода из-за угроз со стороны учеников. Руководство школы отмечает, что девочка-трансгендер провоцировала одноклассников своим поведением. По словам директора образовательного учреждения, в школе пытались разработать специальную программу для Ошер, но ее мать не шла на контакт с руководством учебного заведения.

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