Быкову позволили выйти в эфир прямо из больницы

Писатель и журналист Дмитрий Быков, проходящий лечение в Москве, запишет двухчасовую программу для радиостанции «Эхо Москвы», находясь в больнице. Об этом «Интерфаксу» заявил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

«Он позвонил мне вчера сам, уговаривал, а я сильно сопротивлялся. Голос хриплый, но бодрый, и он на меня спустил врачей. Врачи разрешили, он запишется и пришлет запись», — сказал главред радиостанции.

Венедиктов заверил, что главное — это полученное разрешение от врачей, так как для двухчасовой передачи «нужны силы большие». По его словам, на «Эхе» уже был готов повтор передачи «Один», но Быков захотел записать свежий выпуск.

При этом главный редактор «Эха Москвы» посчитал преждевременным говорить о сроках выписки писателя из больницы. Он пояснил, что врачи до сих пор не знают причины скачка показателя сахара у Быкова. «Сейчас главное — вопрос наблюдения», — заключил Венедиктов.

Литератор пришел в сознание 21 апреля и начал разговаривать. Врачи отметили положительную динамику его состояния и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сам Быков 22 апреля сообщил, что планирует в скором времени вернуться к работе.

Писатель был был госпитализирован 17 апреля. Его самочувствие ухудшилось во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на лекцию. Публициста погрузили в медикаментозную кому и на следующий день перевезли в Москву.

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