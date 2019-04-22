Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализации

Писатель и журналист Дмитрий Быков планирует в скором времени вернуться к работе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 22 апреля.

«Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — написал он. Литератор также отметил, что слухи о его состоянии сильно преувеличены, и поблагодарил врачей и всех, кто поддерживал его.

17 апреля стало известно о госпитализации Быкова. Ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была пройти его лекция. Отмечалось, что его доставили в больницу из-за гипогликемического криза. На следующий день Быкова перевезли в Москву, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

21 апреля литератор пришел в сознание и начал разговаривать. Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко отметили положительную динамику в его состоянии и сняли его с аппарата искусственной вентиляции легких.

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