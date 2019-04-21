Дмитрий Быков вновь заговорил

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание и может разговаривать. Об этом сообщает ТАСС.

«Он пришел в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам», — сообщил журналистам председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Ранее жена писателя рассказала, что Быков «переведен на самостоятельное дыхание».

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе 17 апреля. Ему стало плохо в самолете. Писателя погрузили в медикаментозную кому. Спустя несколько часов Быкова доставили в Москву, специалисты отметили, что состоянию больного ничего не угрожает.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что врачи диагностировали у писателя инфаркт головного мозга, однако Муратов опроверг эту информацию.

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