Названы самые подделываемые сигареты России

В России на фоне увеличения акцизов впервые за пять лет резко выросла доля контрафактных сигарет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование табачного рынка агентства Kantar. По его данным, в первом квартале 2019 года на них пришлось 1,9 процента рынка страны, в то время как за год до этого их доля составляла 0,6 процента.

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На первом месте среди компаний, чьи сигареты подделывают, — PMI (0,9 процента рынка). Из этой доли около 0,8 процента приходятся на сигареты Marlboro. На втором месте по объему контрафакта подделки под сигареты компании BAT — это 0,6 процента от общего объема. Популярностью пользуются бренды Rodopi и BT. На третьем месте — JTI (0,3 процента, Winston и «Донской табак»). Согласно исследованию, не подделывают продукцию Imperial Tobacco (Davidoff, West).

В руководстве PMI заявили, что рост количества контрафакта отмечается в граничащих с Украиной регионах, а также на Северном Кавказе и в Сибири. В целом за год объем нелегальной табачной продукции в России увеличился с 7,7 процента в 2018 году до 10,3 процента в 2019-м.

С 1 января ставка акциза на сигареты и папиросы в России выросла до 1890 рублей за 1000 штук. С 2024 года страны, входящие в Евразийский экономический союз, в том числе Россия, собираются установить единый акциз на сигареты. Ожидается, что это позволит эффективнее бороться с распространением нелегальной продукции на черном рынке.

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