Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти. Однако увеличение физической активности до рекомендуемых уровней может устранить эту связь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 149 077 австралийцев в возрасте 45 лет и старше. Добровольцы заполнили анкеты, где указали, сколько времени они проводят в сидячем положении или стоя и как долго они спят. В зависимости от ответов испытуемых распределили на несколько групп: менее четырех часов сидения, от четырех до шести часов, от шести до восьми и более восьми.

Еженедельная физическая активность была классифицирована как недостаточная, если ей уделялось менее четырех часов. Достаточный уровень активности лежал в диапазоне от 150 до 419 минут, а высокий — выше 420 минут (не менее часа в день).

Оказалось, что длительные периоды сидения (более шести часов) связаны с высоким уровнем смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже у тех, кто сидел мало, риск оставался существенно высоким при малом уровне физической активности. Частые и интенсивные физические упражнения оказывали наибольший эффект на здоровье.

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