Японцы подготовят кадры для автомобильной отрасли Подмосковья

Власти Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сферах с одним из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей «Хино Моторс». Документ подписан в рамках церемонии начала строительства завода по производству японских грузовиков Hino в Химках,

передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 апреля.

На базе Химкинского техникума специалисты иностранной компании будут готовить квалифицированные кадры для автомобильной отрасли Московской области.

«Я благодарен за планы наших японских друзей по подготовке работников, по сотрудничеству с нашими колледжами, считаю это очень важным и знаковым», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

В рамках сотрудничества планируется выработка предложений по совершенствованию учебной программы для автомобильной отрасли, организация производственной практики на базе предприятия, уточнили в пресс-службе главы региона.

Давая старт строительству новому заводу по выпуску японских грузовых автомобилей, Воробьев выразил уверенность в успешности этого масштабного проекта. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит три тысячи грузовиков в год. Объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов. Запуск конвейера запланирован на 2020 год.