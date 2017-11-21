Японцы заинтересовались бизнес-потенциалом Московской области

Японские предприниматели выразили заинтересованность в локализации производства на территории Московской области, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 ноября.

«У нас заинтересованность в настоящий момент у 18-20 компаний, которые проявили интерес к переговорному процессу в отношении площадок. Сколько из них могут локализоваться, мы не знаем», — сказал министр.

По его словам, конкретных проектов стоит ожидать минимум от десяти компаний.

Подмосковная делегация во главе с губернатором Андреем Воробьевым посетила Японию в рамках роуд-шоу. В ходе поездки глава региона осмотрел мусоросжигательный завод и предприятие по сборке автомобилей в Токио, а также обсудил возможность производства на территории области препаратов для выявления скрытых болезней.

9 октября сообщалось, что представители японских компаний Hino и Mitsui & Company Limited построят в Химках автосборочный завод. На новом предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили. Планируется, что производство грузовиков начнется в 2019 году. Объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов.

15 сентября Буцаев рассказал, что по итогам роуд-шоу Мособласти в Хельсинки две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье.

