Воробьев дал старт строительству японского автосборочного завода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 апреля.

«Очень приятно, что наши совместные обсуждения, взаимодействия с нашими японскими коллегами начинаются здесь сегодня на строительной площадке, которую мы совместно готовили, убирали разные барьеры на пути к реализации этого проекта. Я уверен, что этот проект будет реализован успешно», — сказал Воробьев на церемонии открытия.

В свою очередь президент «Хино Моторс» в России Сэгава Микио отметил уникальность этого проекта. «На одном месте мы решили объединить и производство, и центр запасных частей, и центр оказания услуг, а также тренинг-центр», — рассказал он.

Ежегодно на заводе планируется производить около трех тысяч грузовиков массой 3,5 и 7,5 тонн.

Объем инвестиций составил около 17 миллионов долларов. Ожидается, что производство запуститься в следующем году.

Правительство Московской области и представители японской компании Hino заключили соглашение о строительстве предприятия в Химках осенью 2017 года. Место было выбрано из-за качественной транспортной инфраструктуры и близости к аэропорту. Тогда же губернатор выразил надежду на расширение сотрудничества с японскими предпринимателями по разным направлениям.