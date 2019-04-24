Владимир Путин дал старт первой отгрузке СПГ в Ленобласти

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург дал старт в режиме видеоконференции первой отгрузке сжиженного природного газа на танкер‑газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству СПГ «Криогаз‑Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент обратился к участникам торжественной церемонии — губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, главе компании «Новатэк» Леониду Михельсону, председателю правления «Газпромбанка» Андрею Акимову.

«Очень приятно отметить, что Ленинградская область развивается, в целом достигает хороших показателей в своем развитии. Проблем, конечно, ещё много, но если региональные власти будут способствовать реализации проектов подобного рода, и не только в энергетике, но и в других сферах, в других отраслях, то, безусловно, мы будем двигаться в направлении реализации национальных проектов, о которых я многократно говорил, которые сформулированы соответствующим образом Правительством. Здесь перед нами стоят очень большие задачи. Но, конечно, развитие промышленности, развитие её отраслей, тем более таких важнейших, фундаментальных, как энергетика, является ключевым для достижения всех целей, которые мы перед собой ставим», — приводит слова Владимира Путина сайт kremlin.ru

Завод «Криогаз‑Высоцк» является третьим крупным российским предприятием по производству СПГ. В состав комплекса, расположенного на территории порта «Высоцк», входят три основных объекта: завод по производству СПГ мощностью 660 тысяч тонн в год, газопровод подключения от магистрального газопровода «Ленинград–Выборг–госграница» протяжённостью 43 километра, а также причальные сооружения для отгрузки СПГ.

Предполагается, что предприятие поставит СПГ на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, удаленных от централизованных систем газоснабжения. «Криогаз‑Высоцк» также будет поставлять газ в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

«Это первое производство сжиженного природного газа в Балтийском регионе. Для Ленинградской области это важный проект. Реализация второй очереди СПГ даст возможность форсировать перевод транспорта на газ. Ленинградская область уже ввела существенные льготы для экологичного транспорта — транспортный налог для таких автомобилей с 1 января снижен на 50 процентов», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.