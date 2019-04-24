«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счетом 0:2. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала отличился полузащитник Бернарду Силва (54-я), затем голом отметился форвард Лерой Сане (66-я).

Для «Юнайтед» это поражение стало третьим подряд во всех турнирах. 17 апреля команда проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселоне» (0:3). «Сити» также покинул турнир на этой стадии, уступив «Тоттенхэму».

В турнирной таблице АПЛ после 35 матчей лидирует «Манчестер Сити», набравший 89 очков. «Ливерпуль» идет вторым и отстает на один балл.

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