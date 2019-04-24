Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании. В настоящее время обязанности руководителя холдинга временно исполняет Сергей Королев. Об этом сообщает агенство «Прайм».

«Многолетняя работа нового главы ОЗК в команде министра Дмитрия Патрушева является очевидным плюсом и повышает статус компании», — говорит гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов. «Фактически у ОЗК может появиться мандат на принятие стратегически важных для отрасли решений, которые будут затрагивать всех участников зернового рынка, и достаточное влияние для того, чтобы их реализовывать. Сергеев явно неплохо осведомлен о задачах государства в сфере сельского хозяйства и, думаю, будет максимально учитывать их в деятельности компании», — отмечает он.

Среди таких задач может быть активизация развития инфраструктуры зернового рынка и поддержание стабильной ситуации на нем, консолидация ключевых игроков, повышение эффективности деятельности компании.

«Кадровое решение по Дмитрию Сергееву, надо сказать, было закономерным, а отчасти даже ожидаемым, и связано оно с необходимостью повысить эффективность регулирования рынка зерна, максимально ускорив его развитие в острой конкурентной среде именно на современном этапе, когда требуются чрезвычайные усилия из-за так называемых "антироссийских санкций"», — считает политолог Алексей Мухин. «В этой связи, очевидно, что перед Дмитрием Сергеевым будут поставлены и новые задачи по развитию рынка зерна, совершенствованию бизнес-процессов, дальнейшему повышению эффективности компании как агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций и, что самое важное – усилению контроля за обеспечением сохранности национального зернового фонда», — говорит он.

Дмитрий Сергеев — выходец из банковских структур. На протяжении пяти лет он занимал руководящие должности в ВТБ, с 2010 года работал сначала заместителем, а потом и первым зампредседателя правления профильного для агропрома Россельхозбанка. Вместе с Дмитрием Патрушевым, который в 2018 году был назначен министром сельского хозяйства, перешел на работу в Минсельхоз, где курирует административный блок и развитие мелиоративного комплекса.