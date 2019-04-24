Экономика
 
Последние новости
Россия предостерегла США от новой гонки вооружений
В Москве стало больше кудрявых пеликанов 
Украинский преподаватель отказался от ученика из поддержавшей Зеленского семьи
Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»
Москвичам пообещали похолодание к Пасхе 
Наркотики заставили атеистов поверить в бога
Бухгалтер украла тысячи фунтов и потратила их на туфли и сумки
Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе
Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей
Главу крупного банка задержали после доноса Путину
Новости партнеров

P&G сократит использование пластика на 30 процентов к 2025 году

Перейти в «Мою Ленту»

Бренды, входящие в группу P&G в категории средств для стирки сократят объем использования пластика в упаковке на европейском рынке на 30 процентов к 2025 году. Об этом заявила на конференции Sustainable Brands директор по устойчивому развитию в P&G Виржини Хелиас.

По ее словам, сокращение использования пластика в упаковке — один из ключевых показателей для брендов компании в рамках программы Ambition 2030, целью которой является создание более чистого производства и снижение потребления ресурсов, в том числе первичного пластика, на 50 процентов к 2030 году. Предполагается, что сокращение объемов пластика для Ariel, Tide и других брендов P&G составит к этому времени более 15 тысяч тонн в год по сравнению с показателями 2018 года.

«Это только один из множества примеров того, как ведущие бренды нашей компании внедряют инновации, которые способствуют ответственному потреблению, формируют новые стандарты для индустрии в целом и вдохновляют другие компании на аналогичные действия», — подчеркнула Хелиас.

В своем выступлении она отметила, что европейское подразделение P&G по производству средств для стирки поставило перед собой цель к 2022 году перейти на 100 процентов пригодную для вторичной переработки упаковку для продукции всех своих брендов. Уже сейчас этим критериям соответствует 60 процентов производимой на территории России продукции группы. В частности, картонные упаковки стиральных порошков Ariel и Tide на 80 процентов состоят из вторичного сырья.

«Решение проблем с пластиком — это личная ответственность каждого, и мы стремимся перейти к полностью замкнутому циклу производства и утилизации, чтобы ни грамма пластика из упаковки продукции наших брендов не попадало в океан или на свалку», — отметила, в свою очередь, директор категории средств для стирки P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Роксана Станческу.

Для решения задачи сокращения объемов использования пластика, P&G совместно с ассоциацией PetCore создала перфорированную упаковку для бутылок, существенно облегчающую вторичную переработку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне согласились повторить европейский опыт
Российские и индийские ученые создали нетоксичный прочный пластик
Беременную самку кита нашли мертвой с полным желудком пластика
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Пошли на поправку

Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
11:13Сегодня

Главу крупного банка задержали после доноса Путину

10:55Сегодня

Названы ответственные за порчу российской нефти

06:3320 апреля

Суд Украины встал на сторону России в споре против украинской оборонки

Экономика09:13 2 апреля

«Роснефть», Арктика и Севморпуть

Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в Арктике
10:36Сегодня

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

10:11Сегодня

Российская компания решила купить попавший под санкции украинский агрохолдинг

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

Экономика00:0522 апреля

Внутренняя энергия

Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
09:41Сегодня

Правительство России нашло деньги на дешевый бензин

09:24Сегодня

Бедность россиян измерят по-новому

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Россия
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
«Иногда мать приходит во сне и говорит, что все наладится»
 
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье
В России анонсирована масштабная ликвидация партий
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
Путин ужесточил наказание за оставление места ДТП
Все материалы
Мир
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Россия предостерегла США от новой гонки вооружений
Ким Чен Ын рассказал о своей мечте
Мэй предложила Зеленскому вместе противостоять России
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Небольшой взрыв произошел на Шри-Ланке
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Янукович захотел вернуться на Украину
Команда Порошенко назвала причину поражения на выборах
Украинский губернатор собрался в отставку и погрозил уничтожителям страны
Зеленскому порекомендовали воздержаться от прямых переговоров с Путиным
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
P&G сократит использование пластика на 30 процентов к 2025 году
Главу крупного банка задержали после доноса Путину
Названы ответственные за порчу российской нефти
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
Российская компания решила купить попавший под санкции украинский агрохолдинг
Правительство России нашло деньги на дешевый бензин
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Прихожанка в стразах украла икону из храма и скрылась на золотистом Mercedes
Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец
Глава СК назвал причины бойни в колледже Керчи
Восьмого сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя полторы недели
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Названа новая опасность для космических полетов
Наркотики заставили атеистов поверить в бога
Назван эффективный способ избежать опасных заболеваний
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Глава UFC высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора
Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»
Российский футбольный клуб захотел форму с портретом Бузовой
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Российский футболист мячом сбил пролетавшую над стадионом птицу
Все материалы
Культура
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Семья Толкина ополчилась против нового байопика о писателе
Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак
В песне из второй серии «Игры престолов» нашли спойлер о судьбе Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Фотограф научила делать снимки на зависть другим с помощью подручных средств
Миллионы паролей Wi-Fi стали общедоступны
Привлекший внимание Илона Маска пользователь сети отказался с ним работать
Трамп захотел поставить журналистов на колени
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых
Ученицу пристыдили за откровенное платье и переодели в школе
Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Отец подержал ребенка над обрывом ради фото и прослыл безумцем
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Отец с сыном пытались спасти тонущего туриста и погибли
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Невнимательность сделала австралийку миллионершей
Стеснительный курьер отказался звонить в домофон и сломал почтовый ящик клиенту
Пастор изгонял из женщины демонов длительными поцелуями
Авария спасла жизни матери и нерожденного ребенка
Все материалы
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории
Ателье Lumma показало AMG-«Гелик» с шестью выхлопными трубами
Китайцы из Geely сделали конкурента «Хайлендеру»
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Квартиру в самом старом доме России выставили на продажу
Все материалы