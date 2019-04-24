P&G сократит использование пластика на 30 процентов к 2025 году

Бренды, входящие в группу P&G в категории средств для стирки сократят объем использования пластика в упаковке на европейском рынке на 30 процентов к 2025 году. Об этом заявила на конференции Sustainable Brands директор по устойчивому развитию в P&G Виржини Хелиас.

По ее словам, сокращение использования пластика в упаковке — один из ключевых показателей для брендов компании в рамках программы Ambition 2030, целью которой является создание более чистого производства и снижение потребления ресурсов, в том числе первичного пластика, на 50 процентов к 2030 году. Предполагается, что сокращение объемов пластика для Ariel, Tide и других брендов P&G составит к этому времени более 15 тысяч тонн в год по сравнению с показателями 2018 года.

«Это только один из множества примеров того, как ведущие бренды нашей компании внедряют инновации, которые способствуют ответственному потреблению, формируют новые стандарты для индустрии в целом и вдохновляют другие компании на аналогичные действия», — подчеркнула Хелиас.

В своем выступлении она отметила, что европейское подразделение P&G по производству средств для стирки поставило перед собой цель к 2022 году перейти на 100 процентов пригодную для вторичной переработки упаковку для продукции всех своих брендов. Уже сейчас этим критериям соответствует 60 процентов производимой на территории России продукции группы. В частности, картонные упаковки стиральных порошков Ariel и Tide на 80 процентов состоят из вторичного сырья.

«Решение проблем с пластиком — это личная ответственность каждого, и мы стремимся перейти к полностью замкнутому циклу производства и утилизации, чтобы ни грамма пластика из упаковки продукции наших брендов не попадало в океан или на свалку», — отметила, в свою очередь, директор категории средств для стирки P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Роксана Станческу.

Для решения задачи сокращения объемов использования пластика, P&G совместно с ассоциацией PetCore создала перфорированную упаковку для бутылок, существенно облегчающую вторичную переработку.

