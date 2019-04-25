Франция и Германия осудили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса

Германия и Франция осуждают решение России об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ, сообщает ТАСС.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины. Эти регионы являются частью украинской государственной территории», — сказано в заявлении ведомства.

По мнению немецких дипломатов, такой шаг российского президента противоречит духу и целям минских договоренностей и «является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию» ситуации в Донбассе.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об облегченном получении российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Эту меру осудили Соединенные Штаты: указ назвали «абсурдным и дестабилизирующим».

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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