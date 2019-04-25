Раскрыты детали многомиллионного контракта лидера «Челси» с «Реалом»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар получил предложение о контракте от мадридского «Реала». Клуб готов платить футболисту 400 тысяч фунтов стерлингов (463 тысячи евро) в неделю. Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, в год Азар, в случае подписания договора, будет получать 20 миллионов фунтов (более 24 миллионов евро). По информации источника, трансфер будет согласован в ближайшее время. «Челси» получит за игрока 100 миллионов фунтов (почти 116 миллионов евро). Отмечается, что руководство лондонцев не будет мешать Азару осуществить мечту и перейти в «Реал».

В конце марта сообщалось, что руководство мадридского клуба выделит на покупки новых игроков 500 миллионов евро. В число целей попали Азар и футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Поль Погба. Усиление состава было одним из требований, которые выдвинул тренер Зинедин Зидан перед возвращением в «Реал».

Бельгиец играет в Лондоне с 2012 года. В составе «аристократов» бельгиец стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

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