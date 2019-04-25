Путин выпил за здоровье Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.

«Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», — с такими словами глава российского государства открыл мероприятие. Сообщается, что гости выпили белого вина российского производства.

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25 апреля состоялась первая официальная встреча глав РФ и КНДР, в ходе которой лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Ким назвал обмен мнениями с глазу на глаз «очень содержательным», по оценке Путина беседа вышла «достаточно обстоятельной».

Бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где его разместили в гостинице.

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, в последний раз — в 2011 году.

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