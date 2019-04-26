США отказались пойти навстречу российской компании

Минторг США постановило отказать Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) в отмене 25-процентной пошлины на ввоз сырья, которое компания поставляет из России. Об этом сообщает американское отраслевое агентство АММ.

НЛМК решил не наращивать прокатные мощности в США после подписания 9 марта 2018 года президентом США Дональдом Трампом распоряжения о введении пошлин в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Тогда же комбинат рассматривал возможность ухода с американского рынка в случае неудовлетворительного ответа на просьбу.

За НЛМК вступились два конгрессмена из Пенсильвании Патрик Туми и Майк Келли, попросив Минторг США снизить пошлину для завода компании, расположенном в этом штате.

Представитель НЛМК заявил, что прокатные заводы, для которых сталь является сырьем, пострадают из-за нехватки на внутреннем рынке слябов (стальных заготовок) требуемого качества. Для решения проблем с поставками дефицитных слябов NLMK USA начал их импорт из Аргентины, Бразилии и Южной Кореи — так как данные страны не попали под торговые ограничения США.

Сотрудничество с американскими и иностранными поставщиками планируется продолжать и в дальнейшем для стабильной доставки продукции до потребителей и сохранения рабочих мест. Говоря о возможной продаже американских активов, представитель компании заявил, что ему об этом ничего неизвестно.

Такой же ответ от Минторга США в феврале 2019 года получила другая российская компания — Evraz. Однако она все еще продолжает ввозить слябы в Штаты. Вице-президент по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов пояснил, что компания просто переложила пошлины на американских потребителей, повысив цены на свою продукцию. Компания в июле просила власти США вывести из-под действия пошлин необходимое ей мексиканское сырье.

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