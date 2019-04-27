Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.

«Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам"», — заявил он в видеообращении.

По словам политика, сейчас такие аферисты приходят к мэрам, в облсовет, в суды, к прокурорам и к представителям бизнеса и пытаются устанавливать свои порядки, говоря при этом, что «Зеленский дал нам мандат». «Я никого ни на что не уполномочивал. И в будущем не собираюсь», — подчеркнул избранный президент.

Всех, кто столкнулся с такими якобы «людьми от Зеленского», он призвал записывать аферистов на видео и обращаться в правоохранительные органы.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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