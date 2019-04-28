На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген. Об этом говорится в заявлении дорожной полиции.

В результате ДТП серьезные повреждения получили шесть человек, травмы еще 25 расцениваются как легкие. Для эвакуации пострадавших задействовали два вертолета. По последним данным, в больницу доставили 18 пострадавших, среди них семеро детей.

Причиной массовой аварии считают плохие погодные условия: из-за прошедшего града и тумана трасса покрылась льдом. Машины по обоим направлениям шоссе начали сталкиваться друг с другом и врезаться в ограждение. Большинство автомобилей оказались сильно повреждены.

В настоящее время проезд по A71 закрыт, в полиции полагают, что проезд получится освободить до наступления темноты. Однако, по данным издания Thuringer, на ликвидацию последствий ДТП может потребоваться до 20 часов. Сотрудникам спецслужб нужно не только убрать с дороги разбитые машины, но и восстановить ограждение.

В 2010 году на автобане A8 в районе Аугсбурга произошла массовая авария: столкнулись более 100 легковых машин и 30 грузовиков. Тогда причиной также называли сильный туман и гололедицу.

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